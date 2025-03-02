Ramazan'da ilaç kullanımına dikkat! Uzmanından kritik uyarılar

Ramazan ayında ilaç kullanımı, oruç tutanlar için daha hassas bir konu haline geliyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, aç karnına ilaç kullanımının doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Özellikle bazı ilaçların yemekle etkileşimi, toksin etkilerine yol açabilir.

AÇ KARNINA İLAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Prof. Dr. Coşkun Usta, ilaçları aç karnına aldıktan sonra en az yarım saat yemek yenmemesi gerektiğini ifade etti. Yemek yedikten sonra ise en az 2 saat beklenmesi gerektiğini belirtti. Usta, O zaman aç karnına ilaç kullanmış oluyoruz. İlacı aç karnına alıp, arkasından hemen yemek yersek yediğimiz yemeğin içindeki bazı maddelerin ilaçlarla etkileşimi söz konusu olacaktır." diyerek, ilaçların etkinliğini olumsuz etkileyebilecek durumlara dikkat çekti.

Tok karna ilaç alımının sorun yaratmadığını belirten Usta, yemekle birlikte alınan bazı ilaçların emiliminin azalabileceğini söyledi. Örneğin, bazı antibiyotiklerin süt ürünleri ağırlıklı yemekle alındığında emiliminin azalacağını bildiren Usta, şunları kaydetti:

"İlacın kandaki düzeyini düşürürsünüz. Örneğin bazı antidepresanları peynir bakımından zengin yemekle aldığınızda ilacın toksin etkileri ortaya çıkacaktır. Kan sulandırıcıları alırken mutlaka yemekte çok yeşillik kullanmayın çünkü yeşillik K vitamini demektir. Yeşil sebzeler, ıspanak, marul, brokoli gibi yeşillikler K vitamini bakımından zengin olduğu için kan sulandırıcı ilacın etkisini azaltacaktır. İlaçla besinler arasında etkileşim olmaması için hastalara aç karnına alın diyoruz."

Prof. Dr. Usta, özellikle yüksek riskli hasta gruplarının ramazanda ilaç kullanımına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. İdrar söktürücü, aşırı tuz kaybı ve ödem attırıcı ilaçların ramazan ayında dikkatle kullanılmasını önerdi. Ayrıca, ilaç kullanımında sahur ve iftar arasında dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

İFTARDAN SONRA SÜREKLİ YEMEK YENMEMELİ

Ramazan boyunca ilaçları aç karnına alacak kişilerin, iftar sonrası sürekli bir şeyler yememesi gerektiğini belirten Usta, bu sürede ilaçlar için en az 2 saatlik bir ara verilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle tiroit gibi hormon ilaçlarının mutlaka aç karnına alınması gerektiğini ekleyerek, "Ramazanda tok karnına alınacak ilaçlarda sorun yok ancak aç karnına içilecek ilaçları doğru kullanmak önemli. Eğer günde iki doz alınacaksa ya iftarda ilacı suyla içip, yarım saat beklemek ya da yemeği yedikten sonra 2 saat bekleyip ilacını almak lazım. Sahura kalkıp, yarım saat önceden aç karnına ilaçları içmek gerekiyor. İftarı yaptıktan sonra sahura kadar sürekli bir şeyler yemeyin, aç karnına ilaçlar için en az 2 saat ara verin. Özellikle tiroit gibi hormon ilaçlarını mutlaka aç karnına alın." ifadelerini kullandı.