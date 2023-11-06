Rusların Muhteşem Yaşam İksiri! Vücudu Gençleştiriyor! Şişkinliği Gideriyor!

Sarımsak iksiri olarak da bilinen Rus iksirinin faydaları saymakla bitmez. Sarımsak ve limondan oluşan bu iksir tam bir şifa kaynağı. Rus doktorlarının ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun da tavsiye ettiği Rus iksirini sizin için araştırdık. İşte Rus iksiriyle alakalı bilmeni gerekenler…

Rus İksiri Nedir?

Ana maddeleri sarımsak ve limondan oluşan Rus iksiri, vücudu hastalıklardan koruyan doğal bir kür. Sarımsak da, limon da başlı başına şifa kaynağıdır. Hem sarımsak hem de limon birleştiğinde ekstra faydalı bir karışım ortaya çıkıyor. İkisi de birbirinden faydalı bu besinler, Ruslar tarafından sık sık kullanılıyor. Aynı zamanda bu iksir, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da öneriliyor. Fakat tansiyon düşüklüğü olan kişilerin bu karışımı kullanmamaları gerekiyor. Bu tarz hastalıklara sahip kişilerin aynı zamanda doktorlarına danışması gerekiyor. Birçok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulanan bu karışım tam bir şifa deposu! İşte Rus iksirinin vücuda faydaları…

Rus İksirinin Faydaları Nelerdir?

Vücudu gençleştirir.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Vücuttaki şeker oranını dengeler.

Vücuttaki şişkinliği giderir.

Hipertansiyonu engeller.

Felç ve inme riskini azaltır.

Beyin ve sinir hücrelerini yeniler.

Romatizmaya bağlı ağrıları dindirir.

Vücutta oluşan ödemi önler ve giderir.

Böbrek ve safra taşlarının erimesine yardımcı olur.

Vücudun bağışıklık sistemi açısından oldukça önemlidir.

Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Her türlü alerjiyi, özellikle de strese bağlı ciltte oluşan alerjileri kökünden önler.

Vücutta bulunan kireçlenmeyi önleyerek, eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

Damarda bulunan iltihapları tedavi ederek, damar tıkanıklarını açmaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürerek, vücutta bulunan zararlı yağların yakılmasını sağlar. Aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olur.

Rus İksiri Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

40 diş sarımsak

2 litre taze sıkılmış limon suyu

2-3 litrelik cam kavanoz

Hazırlanışı;