Sabah Evden Çıkmadan Bunları Yaparsanız Kilolarınızdan Kurtulursunuz!

Birçok kişi kilosuna önem verirken, obezite özellikle endişe edilmesi gereken bir konu gibi görünüyor. Aslında sağlığınız açısından mesele kaç kilo olduğunuz değil, ne kadar göbek yağına sahip olduğunuzdur. Aşırı yağ, diyabet, kalp krizi, depresyon ve daha fazlası gibi birçok ciddi duruma yol açar.

Bu nedenle, sabaha başlamak için karın yağlarından kurtulmanıza gerçekten yardımcı olabilecek bazı kolay tüyolar bulduk.

1. Stresten Uzak Durun

Sabahları işe ya da okula geç kaldığınızda geç kalmamaya çalışırken kendinizi stresli hissedebilirsiniz. Vücuttaki stres sürecinden sorumlu olan kortizol hormonu artacaktır. Araştırmaların gösterdiği gibi, orta bölgenizde kilo almanıza yol açacaktır. Bu yüzden sabah rutininizi daha sakin bir şekilde tamamlamaya çalışın.

2. Mini Bir Egzersiz Yapın

Egzersiz yapmak gerçekten de kilo vermenin en iyi yollarından biridir ve sabah ilk iş bunu yapmak aynı zamanda iyi bir enerji kaynağı da olabilir. Üstelik sabah antrenmanınıza biraz direnç antrenmanı eklemek göbek yağınızı azaltmanıza yardımcı olabilir.

3. Kahvaltıda Protein ve Lif Tüketin

Çalışmalar, daha fazla protein yemenin daha az karın yağına yol açtığını gösteriyor. Kahvaltınıza et, yumurta ve fasulyeyi dahil ettiğinizden emin olun. Üstelik başka bir çalışma, lif alımındaki artışın göbek yağlarının yakılmasında da olumlu etkisi olduğunu gösterdi. Keten tohumu, brokoli, avokado vb. öğünlerinize dahil edebileceğiniz harika bir lif kaynağıdır.

4. Yeşil Çay İçin

Güne bir fincan kahveyle başlamak sabah rutininin ayrılmaz bir parçası gibi görünse de, bunun yerine yeşil çay içmek iyi bir fikir olabilir. Yeşil çay hem kafein hem de antioksidan epigallokateşin galat (EGCG) içerir. Araştırmalar EGCG'nin göbek yağını kaybetmede gerçekten yardımcı olabileceğini gösteriyor.