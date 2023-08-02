Sağlık alanında Azerbaycan Türkiye atağı! Profesörler bir araya gelecek

Son 5 yıldır Türkiye'ye dünya genelinden hastalar akın akın geliyor. Sağlık alanında ciddi bir atağa geçen Türkiye'nin bu başarısı uluslararası taktir görmeye devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan'da Türkiye'deki doktorları ülkesine davet ederek büyük bir lansman hazırladı. İşte o beraberliğin detayları...

TÜRKİYE AZERBAYCAN SAĞLIK BİRLİĞİ!

Uluslararası Sağlık Hizmetleri’nin (USHAŞ) açıkladığı verilere göre, 2022’de 1 milyon 258 bin insan sağlık sorunlarını çözmek adına tedavi hizmeti almak için Türkiye’ye gelirken, bu sayının yalnızca 2023’ün ilk yarısında 800 bine ulaştığı kaydediliyor. Son olarak İncir Health ve Bayındır Sağlık Grubu, Onkologiya ve Hematoligia Merkezi işbirliğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de 24 - 25 Eylül’de gerçekleştireceği Onkoloji ve Hematoloji Kongresi’nde, iki ülkenin hekimlerini buluşturacak. JW Marriott Absheron Baku Hotel’de düzenlenecek etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti bürokrat ve yetkilileri, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve sağlık turizmi temsilcileri de katılacak.

Kongrenin düzenlenmesindeki hedefin Türkiye’nin sağlık sektörü ve turizmindeki yüksek potansiyelini aktarmak olduğunu söyleyen İncir Health CEO’su Dr. Fedakar Günsili, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Ülkemiz, sağlık sektöründeki başarı ivmesini sürekli artırıyor. Biz de Bayındır Sağlık Grubu’yla birlikte Azerbaycan'ın önde gelen cerrahlarıyla Türkiye'deki paydaşları arasında köprü kurulması için harekete geçtik. Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi’yle ülkemizin sağlık sektöründe yeni işbirliklerine imza atmasına, hekimlerimizin adını yurt dışında da duyurmasına aracılık ettiğimiz için gurur duyuyoruz.”

İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ İŞBİRLİKLERİ YAPILACAK!

Dr. Fedakar Günsili’den edinilen bilgilere göre, Onkoloji ve Hematoloji Zirvesi’nde Türkiye’nin sağlık sektöründeki potansiyelini göstermenin yanı sıra organizasyona katılan kurumlar ve ziyaretçiler arasında yeni ticari ilişkiler ağı, tedavi ihtiyaçları noktasında da birebir temas kurma imkanı yaratılması hedefleniyor. Kongrede sağlık turizmi tanıtım stantları, konferanslar ve B2B seminerlerin yanı sıra, ikili iş görüşmeleri olmak üzere üç ayrı konsept uygulanacak. Azerbaycan’ın sağlık turizmiyle ilgilenen hastane, klinik, sigorta şirketleri ve seyahat acenteleriyle bir araya gelinerek görüşmeleri yapabilecek.

İncir Health’in öncülük ettiği kongreye katılan hekimler genel cerrahi, kadın doğum, onkoloji ve hematoloji olmak üzere belirlenen 5 ayrı branşta sunum yapacak. Seminere, Doç. Dr. Ebru Ayvazoğlu, Prof. Dr. Ömer Çobanoğlu, Prof. Dr. Gökhan Moray, Prof. Dr. Ali Uğur Ural, Doç. Dr. Ece Esin ve Prof. Dr. Okan Akhan’ın da aralarında bulunduğu, aktif olarak görev yapan 20’ye yakın doktor katılacak.