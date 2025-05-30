Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Mardin’i Ziyaret Etti

Programına Mardin Valiliğini ziyaret ederek başlayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada Vali Tuncay Akkoyun ve ildeki yetkililerle görüştü.



Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mardin Valiliğindeki görüşmelerin ardından basın açıklaması yaptı:

2026 Yılının İlk Çeyreğinde Şehir Hastanesini Mardin’de Milletimizin Hizmetine Açacağız

“Bugün Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında ziyaret ettiğimiz 47. ilimizdeyiz, Mardin’deyiz. Dinlerin ve dillerin buluştuğu, gönüllerin, tarihin, kültürün merkezi Mardin’imizdeyiz. Sağlıkla ilgili hizmetleri değerlendireceğiz, sorunları dinleyeceğiz. Daha iyi hizmet edebilmek için Mardin’imize ve etrafına ne yapabileceğimizi tartışacağız. Sayın Valim, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Hocalarımızla bu konuda istişare edip daha iyi hizmet sunmak için çalışacağız. Malum, Türkiye sağlıkta 20 senede çok büyük yol kat etti. Esasen bu yol kat etmesi Mardin’de de fark edilmiş durumda. Çünkü 2002 yılında sadece 286 hastane yatağı varken Mardin’de bugün 1.856’ya çıkmış durumda, yani 6,5 kat artmış durumda. Bunun daha da çok yakın zamanda gelişeceğini herkes biliyor.

Çünkü Mardin’imizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği Şehir Hastanesi inşaatımız var, 750 yataklı. İnşallah 2026’nın ilk çeyreğinde, sağlık hizmeti açısından esasında dünyanın en iyi altyapıya sahip hastaneleri dediğimiz, Şehir Hastanesini Mardin’de milletimizin hizmetine açacağız. Tabii Mardin’de inşaatlarımız ve yatırımlarımız devam ediyor. Derik’te 75 yataklı devlet hastanesi ihalesini yaptık, inşaatını çok kısa zamanda başlatmış olacağız. Bununla beraber Dargeçit’te 25 yataklı hastane projesini tamamladık, onun da yapım ihalesine çıkıyoruz, en kısa zamanda o da inşallah yapım inşaatını göreceksiniz.

Bunun yanında Yeşilli bizim için önemli. Yeşilli’de de entegre bir hastane projesini planımıza ve yatırım programımıza aldık, onun da inşallah en kısa zamanda inşaatına başlayacağız.”

“Buradan ayrıca bir şey söyleyeceğim. Sadece gençlerimize ve çocuklarımıza değil, yaşlılarımıza da saygı duyan bir toplumuz. Bugün COVID-19’da Türkiye önce yaşlılarına aşıyı ve tedaviyi ulaştırdı. Onun için yaşlılarına değer veren geleceğine de değer vermiş olur. Gençlerine de değer veren geleceğine değer vermiş olur. Bizler şu anda 26 Mayıs’tan itibaren Sağlık Bakanlığı olarak bir uygulama başlattık. Bunu da ilk defa sizlerle paylaşıyoruz. 26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın, yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha onların raporları, ilaç raporları veya gerekli raporları bitmeden kendilerine ulaşıp hiç onları yormadan direkt oldukları yerde rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık.

Böylece 80 yaşın üstündeki insanlarımızı, yaşlılarımızı ve yatağa bağımlı insanlarımızı zahmetsiz olarak oldukları yerde hem raporlarına hem de bakımlarının ve tedavilerinin devamını sağlatmış olacağız. Bugün bunu başlattık ve şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaşmış durumdayız. Yani şunu söylüyorum; 80 yaşın üzerindeki yaşlılarımız ilaç raporları bitme aşamasında bizim tarafımızdan, sağlık ve evde sağlık ekiplerimiz tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacaktır. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum.”

Basın açıklamasından sonra Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Mardin Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılan Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantıda Mardin’deki sağlık altyapısı ve sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelecek.

Toplantı ve görüşmelerden sonra Sağlık Bakanı Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Mardin’deki tarihî yerleri gezecek, Eski Mardin bölgesindeki esnafı ziyaret edecek ve akşam yemeğine katılacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na incelemeleri sırasında Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve diğer yetkililer eşlik etti.