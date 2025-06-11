Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yeni uygulama başlıyor

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran’da süresi dolacak olan engelli ve ilaç kullanım raporlarının yenilenmesi için yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bakanlık, “rapor yenileme” sürecinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak yürütüleceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Yeni uygulama başlıyor
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Bakanlık açıklamasına göre, daha önce süresi 30 Haziran 2025’e kadar uzatılan kronik hastalıklara ait ilaç raporları için 9 aylık, engelli raporları içinse 12 aylık bir “rapor yenileme” takvimi oluşturuldu.

Öncelik süresi dolmak üzere olan hastalarda

Uygulama kapsamında, öncelikli olarak süresi sona yaklaşan raporlar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilerin T.C. kimlik numaraları MHRS ile paylaşılacak. Yenileme süreci, sadece bu kişilerin erişebileceği şekilde planlanacak.

Sadece belirli hastalar için özel klinik açıldı

30 Haziran’da rapor süresi bitecek olan hastaların erişimine özel olarak “rapor yenileme” kliniği tanımlandı. Bu klinikten yalnızca belirlenen T.C. kimlik numarasına sahip yurttaşlar randevu alabilecek.

Rapor süresi dolanlara SMS gönderilecek

Rapor süresi dolan yurttaşlara bilgilendirme SMS’i gönderilecek. Yenileme işlemi tamamlanana kadar mevcut raporlarla sağlık hizmetlerinden yararlanılabilecek. Ancak yenileme sürecinin sonunda raporu güncellenmeyen vatandaşların belgeleri geçersiz sayılacak.

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