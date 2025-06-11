Uzmanlardan peş peşe uyarılar: 7,2'lik deprem olabilir!

Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki fay hatlarının gerilmeye devam ettiğini belirtirken, Prof. Dr. Osman Bektaş ise geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak benzer bir riskin yeniden yaşanabileceğine dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Simav olurken, sarsıntı yerin 7,71 kilometre derinliğinde kaydedildi. Can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son zamanlarda Karakoca, Yemişli ve Eğriler çevresinde 4 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini belirtti. Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler bölgesinde 4 büyüklüğünde depremler görülüyor. Bugün de Eğriler-Simav arasında 4,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu sarsıntılar, Naşa Fay Zonu ya da onunla kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda kesişen bir fay üzerinde gerçekleşiyor. Bölge kuzey-güney yönlü gerilim altında. Bu nedenle deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak birinci önceliğimiz olmalı.”