Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Los Angeles'te neler oluyor?

ABD’nin Los Angeles kentinde, düzensiz göçmenlere destek amacıyla günlerdir süren protestoların ardından şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Los Angeles'te neler oluyor?
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Yasağı, California eyaletine bağlı Los Angeles Belediye Başkanlığı duyurdu. Buna göre, sokağa çıkma yasağı her gün yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında geçerli olacak ve ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

Açıklamada, şehir merkezinde kamu güvenliğini sağlamak amacıyla yüzlerce ek güvenlik personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Öte yandan, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin gözaltına aldığı düzensiz göçmenlere destek veren protestolar devam ediyor. Göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Los Angeles’taki olaylarla ilgili açıklamasında, bölgeye yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafızın sevk edildiğini belirterek “Amerika’yı böldürmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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