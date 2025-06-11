IQ’su 79’un altındakilere ehliyet yasağı! Artık herkes direksiyon başına geçemeyecek

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik’teki yeni düzenlemeye göre, IQ seviyesi 79 ve altı olan bireyler artık ehliyet sahibi olamayacak.

GZT'nin haberine göre, zeka geriliği dışında; bunama, dikkat ve bilinç bozuklukları, duygusal dengesizlik oluşturan kalıcı hastalıklar ve bu tür hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da sürücü belgesi alınmasını engelleyen koşullar arasında yer aldı.

EPILEPSI HASTALARINA KOŞULLU EHLİYET HAKKI

Daha önce ehliyet alması tamamen yasak olan epilepsi hastalarına yönelik uygulamada da değişikliğe gidildi. Son beş yıl içinde nöbet geçirmemiş epilepsi hastalarına artık sürücü belgesi verilebilecek.

TÜMÖR HASTALARINA METASTAZ KRİTERİ

Önceki yönetmelikte metastaz yapmayan kötü huylu tümör hastalarına B ve F sınıfı sürücü belgesi verilmesine olanak tanınıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, sinir sistemine metastaz yapmış tümör vakaları için ehliyet alımı tamamen yasaklandı.

GÖRME KESKİNLİĞİNE YENİ STANDARTLAR

Yeni düzenleme, görme bozuklukları için de net kurallar getirdi. Sürücülerin görme keskinlikleri "Snellen" eşeli ile ölçülecek.

Birinci grup sürücülerde (B sınıfı dahil) her iki gözün toplam görme derecesi en az 1.0 olacak.

İkinci grup sürücülerde ise kötü gören gözde en az 0.6, iyi gören gözde en az 0.8 değer aranacak.

Renk körlüğü, sürücü belgesi için artık engel sayılmıyor. Ancak gece körlüğü bulunan bireylere sadece gündüz saatlerinde araç kullanma izni verilecek.

TEK GÖZLE GÖREN SÜRÜCÜLERE ÖZEL DÜZENLEME

Tek gözle görebilen bireyler, sadece birinci grup (B sınıfı gibi) sürücü belgesi alabilecek. Ancak bu bireyler; ticari araç, ambulans ya da resmi araç kullanamayacaklar. Ayrıca her yıl düzenli olarak göz muayenesinden geçmeleri gerekecek.

Sürücü adayları ve mevcut sürücülerin sağlık muayeneleri artık sadece Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve özel sağlık kuruluşlarında görevli tabipler tarafından yapılacak.

Emniyet ve Jandarma personeli ise bağlı oldukları kurum tabiplikleri tarafından raporlandırılabilecek. Her raporda tabibin kaşesi ve imzası zorunlu hale getirildi.

İTİRAZ HAKKI SAKLI

Sağlık raporu olumsuz çıkan adaylar, rapora resmi olarak itiraz edebilecek. İtiraz durumunda adaylar, üç uzman hekimin yer aldığı bir hastaneye sevk edilecek. Bu hastanenin vereceği karara da itiraz edilirse, nihai değerlendirme Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurul tarafından yapılacak.