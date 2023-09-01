Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?

Yeni varyantların getirdiği risklere karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Salgınlar döneminde vatandaşların bilinçli olması ve kendilerini korumaları önemli! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen Pirola varyantının, bilim dünyasında "süper varyant" olarak adlandırıldığını belirtti. Bu varyantın, aşılar tarafından etkili bir şekilde durdurulamayabileceği ve diğer varyantlar arasında baskın bir şekilde yayılabileceği konusunda hipotezler bulunduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?

PİROLA VARYANTI NEDİR? PİROLA VARYANTINA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?

Şener, Pirola varyantının ölüm oranlarını artırdığına dair bir bilgi olmadığını ancak bu sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Pirola varyantı ile diğer varyantlar arasında semptomlar açısından benzerlik olduğunu belirterek, vatandaşların ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal, halsizlik, kas ve eklem ağrısı gibi belirtilerden birkaçını taşıyorsa, mutlaka PCR testi yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?

Ayrıca, gelecekte varyantlara karşı aşılamaların veya aşı takvimlerinde değişikliklerin gündeme gelebileceğini söyleyerek, bu değişikliklerin yapılabilmesi için kişilerin son 6 ay içerisinde Covid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğini değerlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Bu nedenle, aşıdan önce gerekli testlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi uyardı! Pirola varyantı nedir? Pirola varyantına karşı nasıl önlem alınır?

Sonbahar ve kış aylarında varyantlarla ilgili yeni gelişmelerin beklendiğini belirten Şener, önlemlerin alınması ve hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi. Okulların açılmasıyla birlikte okul sağlığı çalışmalarının başlatılması, maske takma, el yıkama gibi önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Yeni varyantların getirdiği risklere karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğunu vurgulayan Şener, aşılamaların güncellenmesi gerektiğini ve bu süreçte toplum sağlığının korunması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

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