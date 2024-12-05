Sağlık Bakanlığından "aile hekimliği" konusunda yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleriyle ilgili tartışılan konularla ilgili önemli bir bilgilendirme metni yayımladı.

Yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Aile hekiminin kendi nüfusuna bağlı kişilere geçen yıl 100 antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu yazdıysa bu yıl 100 veya altı yazarsa teşvik ödemesi alır. Koruyucu hekimlik yaparak kendi nüfusuna kayıtlı kişilere koruyucu hekimlik yapmış olacaktır. Antibiyotik, ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlara karşı direnç geliştirilmesinin önüne geçmek amacıyla her il kendi içerisinde değerlendirilecektir. Direnç geliştirilen ilaçların kullanımının azaltılması amaçlanmıştır.

Aile hekimleri 4000 nüfusta tavan ücret aldığı için ülkemizde toplam sağlık harcamalarının % 75'inden sorumlu kronik hastalıkların takip ve tarama işlemlerini yapmıyordu. Bu yönetmelikle birlikte bir aile hekiminin kayıtlı vatandaş sayısı 2750 olsa bile kronik hastaları bakanlığın hedefleri çerçevesinde tarama ve izleme yaptığında tavandan ücret alabiliyor.

Aile hekiminin 1000 kayıtlı nüfusu da olsa günlük 76 muayene yapılmazsa tam ücret alınamazdı. Yeni yönetmelikte eğer kayıtlı nüfusunuz 1000 ise günlük ortalama 16 muayene ile bu teşvik ödemesinin tamamını almak mümkün.

Eski yönetmeliğe göre eski teşvik tavanı olan 14.883 TL alabilmek için aile hekimleri günlük 76 muayene yapmak gerekiyordu. Hastane başvurularının azaltılması, akılcı ilaç politikalarına uyum, hasta memnuniyeti ile yeni teşvik % 200 artışla, 44.648 TL'ye çıkarılmıştır.

Eski durumda fiilen kronik hastalık takibi ve yönetimi yoktu. Yeni yönetmelikte daha ulaşılabilir kronik hastalık yönetimi hedefi var!

Eski aile hekimliği sisteminde aile hekimi kendi lokasyonuna uzak hastayı kaydetmeye çalışır ki kayıtlı vatandaş hasta olunca bana gelmesin, muayene sayım az olsun. Yeni düzenleme vatandaşımız, aile hekimlerimize kendine kayıtlı nüfusu için hastanelerden ayrılmış öncelikli randevu (MHRS) hakkından faydalanmak için kolay erişebildiği aile hekimini tercih edecektir.

Ayrıca yeni çıkan kanun tasarısı ile aile hekimlerimiz; isteğe bağlı rapor yazarak devlet hastaneleri ve eğitim ve araştırma hastanelerinden daha uygun fiyata rapor verebilecek. Bu ücretlerde aile hekimliklerinin ihtiyaçları için kullanılacaktır.

Saat 17:00’den sonra aile hekimleri geleneksel tıp uygulaması yapabileceklerdir."