Sağlık Bakanlığı'ndan sahte kozmetik ürünlerine ceza yağdı.



Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine dair raporu kamuoyu ile paylaştı.



Halk sağlığını tehdit eden sahtecilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarla sağlığa zararlı ürünleri nasıl sattıkları gün yüzüne çıktı.



Denetimler sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz oldukları tespit edilen ürünler imha edilirken üretici firmalara cezai işlem uygulandı.



203 kozmetik ürününün 162’sinin teknik düzenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz olduğunu tespit ederek, üretici firmalara toplam 545 bin 340 TL para cezası verildi