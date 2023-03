Eşrefpaşa Hastanesi'nde tehlike çanları çalıyor: Personel de endişeli

İzmir’de 2020 yılında yıkıcı etki yaratan 6,9’luk Sisam depremin ardından yapılan denetimlerde "kullanılamaz raporu" verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi C bloğunda, tehlike çanları çalıyor.



Hasar almadan önce ameliyathane ve acil servis olarak kullanılan C blok, kullanılamaz raporu almasına rağmen kapatılmadı. Ameliyathane ve acil servis taşındı ancak bu kez de kolon çatlağı olan bina Teknik Atölye yapıldı.



Ulusal Kanal’ın hastane yönetimiyle yaptığı görüşmede, binada hasar olduğu, teknik atölyeye çevrildiği ve kontrollü girişlerin yapıldığı bilgisi aktarıldı. Ancak hasarlı binanın girişinde durum anlatılanların aksini gösteriyor. Hastanenin hasarlı bloğu önünde herhangi bir güvenlik kontrolü yok. Bina içinde personel olduğu ve bir sağlık çalışanın da içeriye girdiği görülüyor. Bu görüntüler kullanılamaz raporu olan binanın aktif bir şekilde kullanıldığını anlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin hasarlı C bloğunda çalışmak zorunda kalan teknik personel de endişe içerisinde.



Ulusal Kanal sorumlu gazetecilik gereği konuya ilişkin önce hastane yönetimiyle görüştü. Yeterli bilgi verilmemesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na konu hakkında sorular ulaştırdık. Israrımıza karşın belediye sorulara resmi bir yanıt vermedi.



İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de Eşrefpaşa Hastanesi'nde 2,5 yıl önce hasar alan ve kullanımına devam eden bina ile ilgili sorulara yanıt vermeyeceğini bildirdi.