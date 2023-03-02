Vatan Partisi Çankaya'da ABD tertibine karşı hükümet önerisini vatandaşla buluşturdu

Kritik açıklamanın yer aldığı manşet vatandaşlara anlatıldı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 1 Mart'ta tarihi bir açıklama yapmıştı. Perinçek, depremin ardından “Devlet yok” propagandasının eylem aşamasına geçtiğini söyleyerek ABD tehdidine dikkat çekti. Ayrıca seçimden önce kurulacak Ak Parti, MHP ve Vatan Partisi’nden oluşacak yeni bir hükümet mimarisiyle ABD tehdidinin bertaraf edilebileceğini ifade etti:

- Bu yeni hükümet mimarisi Türkiyenin milli güçlerini birleştirecek olan merkezi milli güçlerin bir araya gelmesidir ak parti mecliste çoğunluk olarak cumhurbaşkanımızın partisi olarak ana güç durumundadır MHP ve vatan partisi böyle bir hükümetin temel ortakları durumundadır ve bu yeni hükümette destekçiler ve onu güdenler olamaz. Vatan partisi bu konuda görevlere hazırdır bir tek vatan partisi türkiyenin önüne bir çözüm getirmektedir.

İşte bu kritik mesajın da yer aldığı açıklama, "ABD Tertibine Yanıt: Yeni Hükümet Mimarisi” başlığı ile 2 Mart'ta Aydınlık gazetesinin manşetine taşındı. Vatan Partisi Ankara Çankaya İlçe Başkanlığı da Aydınlık gazetesini halkla buluşturdu.