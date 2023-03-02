Perinçek: "Milli güçler bir araya gelmeli, Vatan Partisi görevlere hazır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün açıkladığı "Yeni hükümet mimarisi" ile ilgili Hadi Özışık'a önemli değerlendirmelerde bulundu. Perinçek önerisinin ayrıntılarını açıkladı. Perinçek, "Önümüzdeki seçim son tahlilde Türkiye ile ABD emperyalizmi arasındaki seçimdir" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Yeni hükümet mimarisi" önerisinin ayrıntılarını Hadi Özışık’ın programında anlattı

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde ana gücünü AK Parti'nin oluşturduğu, MHP ve Vatan Partisi'nin destekçi değil ortak olduğu bir Yeni Hükûmet modelini, Cumhurbaşkanı ve kamuoyunun değerlendirmesine sundu.

Özışık’ın sorularını yanıtlayan Perinçek, seçimin getirebileceği iktidar seçeneklerini anlattı

Perinçek'in açıklamaları büyük ses getirdi. Sosyal medyada kurulması istenen hükümet modeline destek paylaşımları yapıldı.

# vatan partisi # Doğu Perinçek # seçim

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