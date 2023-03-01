Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi

CHP’nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanı Francis Fukuyama’yı “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi”nde konuşmacı yaptığını gündeme getirmiştik. Konuyla ilgili Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz CHP’ye tepki gösterdi.

CHP’nin, Amerikan saldırganlığının teorisyeni Francis Fukuyama’yı İzmir’de iktisat Kongresi’nin 100. Yılında konuşturacak olmasına Vatan Partisi tepki gösterdi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İktisat Kongresi’ni lekelediğini söyledi.

Fukuyama, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanlığını yaptı. Clinton ve Bush döneminin saldırgan politikasının teorisyenleri arasında yer alan Fukuyama, aynı zamanda neo liberalizm savunucularının kutsal kitaplarının da yazarı. İşte bu isim CHP’li İzmir Belediyesi'nin etkinliğinde konuşacak.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanı, CHP’nin hedefinin Batı ile birlikte Türkiye’nin neoliberalizme direncini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı, “Yeni yüzyıla üretim devrimi programı damga vuracak”dedi.

15-21 Mart günleri arasında yapılacak etkinlikte, PKK’nın programında yer alan “ekofeminizm” görüşünün teorisyenleri de yer alıyor.

# abd # chp # çağdaş cengiz

Benzer Videolar

Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı
"Martta 21 bin konut için kazmayı vurmuş oluyoruz" "Martta 21 bin konut için kazmayı vurmuş oluyoruz"
"ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir" "ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir"
Perinçek hükümet formülünü açıkladı Perinçek hükümet formülünü açıkladı
"İstanbul'da 1,5 milyon konut..." "İstanbul'da 1,5 milyon konut..."
"Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok" "Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok"
ABD’nin yeni tertibi tezgâhta ABD’nin yeni tertibi tezgâhta
Kılıçdaroğlu, Kızılay'ı ve Türk Ordusunu hedef aldı Kılıçdaroğlu, Kızılay'ı ve Türk Ordusunu hedef aldı
Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu
"Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş" "Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş"
"Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek, değerlerimiz örselemek için çırpınmak değildir" "Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek, değerlerimiz örselemek için çırpınmak değildir"
"Bazı münafık siyasetçilerin..." "Bazı münafık siyasetçilerin..."
Çok Okunanlar
1 Mehmetçik asayiş için devriyede
2 0850'li numaralar nasıl engellenir?
3 2023 model Tofaş fiyatı ve özellikleri
4 Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ve ilçeler
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?