Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi

CHP’nin, Amerikan saldırganlığının teorisyeni Francis Fukuyama’yı İzmir’de iktisat Kongresi’nin 100. Yılında konuşturacak olmasına Vatan Partisi tepki gösterdi.



Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İktisat Kongresi’ni lekelediğini söyledi.



Fukuyama, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu Dairesi uzmanlığını yaptı. Clinton ve Bush döneminin saldırgan politikasının teorisyenleri arasında yer alan Fukuyama, aynı zamanda neo liberalizm savunucularının kutsal kitaplarının da yazarı. İşte bu isim CHP’li İzmir Belediyesi'nin etkinliğinde konuşacak.



Vatan Partisi İzmir İl Başkanı, CHP’nin hedefinin Batı ile birlikte Türkiye’nin neoliberalizme direncini ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı, “Yeni yüzyıla üretim devrimi programı damga vuracak”dedi.



15-21 Mart günleri arasında yapılacak etkinlikte, PKK’nın programında yer alan “ekofeminizm” görüşünün teorisyenleri de yer alıyor.