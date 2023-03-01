Erdoğan: "Martta 21 bin konut için kazmayı vurmuş oluyoruz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Depremin ardından yaşanan seçim tarihi konusunda net açıklama yaptı. Bu sözlerle seçim tarihini bir kez daha duyurdu:

Bugün yavru muhalefet çıkmış, yargıyı bizim yönlendirdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Vakit geliyor, bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla böyle kuru sıkı atanlara prim vermeyecektir.

Erdoğan, deprem bölgelerinde atılacak adımları da tek tek sıraladı:

- Mart ayında 21 bin 244 konutun inşası için kazmayı vurmuş oluyoruz. Yeni yerleşimleri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda kuruyoruz. Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürüne uygun mimariden taviz vermeyeceğiz. Zemini uygun yerlerde ise sağlam binalar inşa edilecek. Yeni yerleşimleri altyapısıyla, okuluyla, spor alanlarıyla eksiksiz yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. Tarihi ve kültürel varlıkların korunması için ise ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgesindeki yıkık, yıkılacak, hasarlı binaların 6 Şubat itibariyle geçmişe dönük tüm borçlarını siliyoruz. Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesi için 'Afet yeniden imar fonu' kuruyoruz.

Erdoğan, depremle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle muhalefete de tepki gösterdi:

- Bay Bay Kemal kentsel dönüşüme karşı, yine hanımefendi karşı. Şimdi bu neticenin altından hadi kalk TOKİ'nin yapmış olduğu başarılı hizmet işte ortada. İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki kentsel dönüşüm projelerini birkaç yıl içinde bitirme sözünü veriyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerini 1 yıla ayağa kaldırma sözü gibi kentsel dönüşümü de birkaç sene içinde düzenlemesinin yapılacağı sözünü veriyorum. Deprem bizi beklemiyor, birilerinin keyfini hiç beklemez.

Altılı Masada yaşanan adaylık krizi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi: