Perinçek hükümet formülünü açıkladı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında yeni sürece girildiğini, yeni sürece de eski sistemle yanıt verilemeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Perinçek Türkiye'nin önündeki hükümet formülünü açıkladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin önündeki zorlukların eski sistemle aşılamayacağını açıkladı:
- Yeni sürece girdik eski modellere yanıt verilemez. Zorluklar daha büyük güçlerle çözülür
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Perinçek, büyük çözümü açıkladı, Türkiye'nin önündeki hükümet formülünü açıkladı.
Perinçek, Vatan Partisi'nin tarih yazan başarılarını sıraladı, büyük parti olduğunun altını çizdi.
Trübünlerdeki protestolar da Çıkış Yolu programında masaya yatırıldı:
- Yeni sürece girdik düğmeye basıldı, seçimleri etkileyecek sürece girdik..burda başka bişey var hükümetin istifası değil bıden güçleri cephesi
Perinçek, "yeni sürece girdik, düğmeye basıldı" uyarısında bulundu:
- Eylem başladı istifa sloganları yükseldi burada düğmeye basıldı. Türbinleri suçlamayın. Erdoğan'ın devrilmesinin seçeneği yok