Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık riski bulunmadığını açıkladı.

Bakan Koca, salgın hastalıklarla ilgili detaylı araştırma yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Bir konu üzerinde durmak istiyorum: Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde, halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor.

- Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep’te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938’inde klor oranı yeterli, 60’inde yetersiz bulundu.

- Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512’si sağlık açısından uygun, 103’ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99’unda mikrobiyolojik, 29’unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır.

- Bu bilgiler ışığında, ısrarla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

- “Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.