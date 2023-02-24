TCG Bayraktar Hatay'da depremzedelere şifa oluyor

Depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.



Bu kapsamda Hatay'a deniz yoluyla iş makinesi, giyim, gıda ürünleri ve sağlık ekipmanları taşıdıktan sonra yüzer hastaneye çevrilen çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, hazırlıkların tamamlanmasıyla cuma sabahı sağlık hizmeti vermeye başladı.



Dörtyol'daki MMK Metalurji Limanı'nda demirli TCG Bayraktar'da görevli acil tıp, genel cerrahi, ortopedi, anestezi, göğüs, kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile yardımcı sağlık personeli, depremzedelere yardım eli uzatıyor.



Hastane ekipmanlarıyla donatılan 560 yatak kapasiteli gemide hem acil müdahalelerle hayat kurtarılıyor hem de ileri tedavi gerektiren yaralıların daha stabil hale getirilmesi sağlanıyor.