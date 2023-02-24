Cumhuriyetçi Hekimlerden görev çağrısı: "TEB ve Bakanlık güçlerini birleştirsin"

Cumhuriyetçi Hekimler Birliği, deprem bölgesinde yaptıkları incelemeler sonucunda bölgedeki eczacılık hizmetleri ile ilgili bir değerlendirme yaptı:

- Bozgunculuk kampanyasına yüz vermeyen TEB yönetimi ve eczacılarımız derhal bölgede Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE gibi kuruluşlarla istişare halinde, ihtiyaç duyulan yerlere Sahra Eczaneleri kurarak güvenli ilaç tedarik ve dağıtımını kesintisiz sağlayıp depreme ilaç oldular.

”ECZACI VE ECZANELER ETKİLENMİŞ DURUMDA”

Cumhuriyetçi Hekimler, “Sağlık Bakanlığı ve Türk Eczacılar Birliği’ne çağrımızdır” başlıklı bir açıklama yayınladı. Bölgede acil müdahale döneminin artık sona ermekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Yeni dönemde eczacılık hizmetleri mevcut yapı ile sürdürülemez hale gelecektir” vurgusu yapıldı:

- Depremzede olan bölge kamu eczacılarının devreye girmesi ise uzun bir zaman alabilecektir. Bölge Devlet Sağlık Kuruluşlarında ilaç meselesini ciddi sıkıntıya sokabilecektir. Bölgede şehirlere göre değişmekle birlikte anlamlı sayıda eczacı, eczane kayıp ya da yıkım nedeniyle hizmet veremez durumda kalmıştır. Olağan reçeteli hizmete geçildiği bir zamanda bölgedeki hastalarımızın ilaca erişimini ciddi olarak kısıtlanmış olacaktır.

”GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamada sorunların aşılmasının tek yolunun TEB ile Sağlık Bakanlığının hali hazırda yaptığı işbirliğinin derinleştirilmesi olduğu belirtildi: