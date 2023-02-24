Depremin merkezindeki devlet hastanesi başarılı bir sınav verdi

Kahramanmaraş’ta ikinci depremin merkezi olan Elbistan’da devlet hastanesi başarılı bir sınav verdi. Binanın altında kurulu sismik izolatör sayesinde hastane yıkıcı depremlerden hasar almadan ayakta kaldı.

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Elbistan devlet hastanesinin altInda 455 sismik izolatör var. Hastane bu sayede depremde zarar görmeyerek sağlık hizmeti vermeyi sürdürdü.

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Deprem sırasında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler sayesinde, hastanenin üst yapısı depremin yıkıcı etkisinden korunduğunu söyledi.

Elbistan İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sadi Velioğlu deprem esnasında ameliyatların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü, olası İstanbul depremine ilişkin afet müdahale senaryosu hazırladığını duyurdu.

Senaryoda, Atatürk Havalimanı'nın sahra hastanesine dönüştürülmesi ve yaralılara müdahale edilmesi ile hava ambulanslarının hızlı şekilde görevlendirilmesini içeriyor.

İstanbul depremine ilişkin senaryo en az 100 bin yaralı olabileceği dikkate alınarak hazırlandığı bildirildi.

# devlet hastanesi # Elbistan # deprem

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