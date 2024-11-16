Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu

Kurul üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, denetimlerde doktor ve hemşirelerin yeterlilikleri, tedavi süreçlerinin etkinliği ve klinik uygulamaların hasta güvenliği açısından uygun olup olmadığının değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca, gereksiz yatış süreleri gibi sorunlara odaklanılacağını ve diğer devlet kurumlarından alınan verilerle koordineli çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Türkiye genelinde 450 civarında yenidoğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, uygun tedavi sunmayan sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımların gündeme gelebileceğini açıkladı. Kurulun hazırlayacağı raporlar doğrultusunda tedavi süreçleri iyileştirilecek ve hasta güvenliği artırılacak.