Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin daha sıkı takip edilmesi için 13 uzman hekimden oluşan Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilim Kurulu oluşturdu. Bu kurul, hem kamu hem de özel hastanelerdeki yenidoğan bakım birimlerini detaylı şekilde inceleyerek raporlar hazırlayacak.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yenidoğan Bilim Kurulu
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Kurul üyesi Prof. Dr. Ahmet Yağmur Baş, denetimlerde doktor ve hemşirelerin yeterlilikleri, tedavi süreçlerinin etkinliği ve klinik uygulamaların hasta güvenliği açısından uygun olup olmadığının değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca, gereksiz yatış süreleri gibi sorunlara odaklanılacağını ve diğer devlet kurumlarından alınan verilerle koordineli çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Türkiye genelinde 450 civarında yenidoğan yoğun bakım ünitesinin bulunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, uygun tedavi sunmayan sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımların gündeme gelebileceğini açıkladı. Kurulun hazırlayacağı raporlar doğrultusunda tedavi süreçleri iyileştirilecek ve hasta güvenliği artırılacak.

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