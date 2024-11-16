Benzine indirim müjdesi: Tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 dolara kadar gerilemesiyle birlikte, benzine indirim müjdesi geldi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Benzine indirim müjdesi: Tarih verildi
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Petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 70 dolara kadar gerilemesiyle birlikte, benzine indirim müjdesi geldi. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 62 kuruşluk bir indirim yapılacak. Motorin fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

16 Kasım itibariyle akaryakıt fiyatları şu şekilde olacak;

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 42.90 TL
İstanbul (Anadolu): 42.79 TL
Ankara: 43.33 TL
İzmir: 43.80 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 42.88 TL
İstanbul (Anadolu): 42.82
Ankara: 43.44 TL
İzmir: 43.92 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 26.03 TL
İstanbul (Anadolu): 25.49 TL
Ankara: 26.04 TL
İzmir: 25.94 TL

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