Sağlık Sektöründe Devrim Zamanı: 10.900 Yeni İşçiyle Sağlık Hizmetleri Güçleniyor!

Sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için büyük bir adım atılıyor! Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapacak yeni işçi alımı için kura çekimi tarihlerini sonunda açıkladı. Bu heyecan verici süreç, sağlık sektörüne adanmış yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

Toplamda 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımıyla, sağlık sektörüne toplamda 42 bin 500 yeni profesyonel kazandırılmış olacak. Özellikle deprem bölgelerindeki 10 il için ayrı bir vurgu yapılması da dikkat çekici. Bu illerde 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçinin istihdam edilmesi planlanıyor.

En heyecan verici ayrıntı ise kura çekimi tarihi! Kura çekimi, 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu adım, alım sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlayarak tüm adaylara eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor.

KPSS sonuçlarına göre alınacak olan 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri adayıyla birlikte, sağlık sektörüne katkı sağlamak için büyük bir ekip oluşturulacak.

Bu büyük alım süreci, sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler için muhteşem bir fırsat sunuyor. Başvuruların İŞKUR tarafından tamamlandığını ve kura çekiminin belirlenen tarihlerde gerçekleşeceğini unutmayın. Sağlık sektörüne katkıda bulunmak ve bu heyecan verici sürecin bir parçası olmak için hazırlıklarınızı şimdiden yapabilirsiniz!