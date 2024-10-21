Sağlık sisteminde "çete" açığı! Denetimsizlik bir kez daha ortaya çıktı

Özel çıkar, sağlık siztemine sızdı. Yenidoğan Çetesi'nin sistemi örümcek ağı gibi sardığı ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, yeni doğan çetesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Demirer, Sosyal Güvenlik Kurumu'na işaret etti.

Taner Demirer, "Türk sağlık sisteminde bugüne kadar görülen en büyük skandallardan biri olma özelliğinde çünkü kabul edilebilir bir tarafı yok. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun etkin fatura denetimi yapamaması... Özellikle hastanelerden gelen faturaları etkin bir şekilde kontrol edememesi bugün itibarıyla özel hastanelerden gelen faturaları SGK direkt kabul ediyor. Etkili değerlendirme yapılsa bu hileler yakalanabilir." dedi.

Çetenin 112 ile bağlantısının olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Demirer, ortaya çıkan skandalın buzdağının görünen yüzü olduğunu söyledi. Demirer, "Kamu hastanelerinin, üniversite hastanelerinin yoğun bakımları boşken özel hastanelerininki dolu. Bunun içinde 112 sistemi de var. Özel hastanelere yönlendiren kim varsa mercek altına alınmalı." dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, olaya karışan hastanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Demirer, "Ruhsatlarının tamamen iptal edilmesi, ruhsat sahibi kişilere başka isimle bir daha ruhsat verilmemesi... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok iyi fonksiyn göstermediğini ben burada vurgulamak istiyorum." dedi.