Sahte alkol yine ölüm getirdi: Uzmanlar uyardı

Merdiven altında ve evlerde üretimi dur durak bilmiyor. Sahte alkol kurbanlarına her gün bir yenisi ekleniyor.



İş insanı Rıza Kalkavan sahte alkol yüzünden hayatını kaybetti. Kalkavan’ın İstanbul Ortaköy’de bir dükkândan piyasa fiyatının 5’te 1’ine satılan 30 litre sahte ve kaçak içki aldığı iddia edildi.



Daha önce gizli yerlerde imal edilip el altından satılan sahte alkole artık işletmelerde bile rastlanır oldu.

- Bir çok market artık bu global firmalar ve yerel firmalarla çalışıyor. Bizim en çok karşımıza çıkan TABDK Ruhsatı olmayan el altından, kıyıda köşede böyle herhangi bir iş yeri açma ruhsatı olmayan TABDK'dan ruhsat alamamış herhangi noktalarda karşımıza çıkıyor.

Evlerde üretilenlerde de tehlike aynı.



Şişedeki gizli düşman nasıl tespit edilir?

- Tamamen enstrümantel analizlerle biz bir alkolün hacmen alkol analizini ve etil alkol, metal alkol oranını tamamen enstrümatel analizlerle anlayabiliriz.

İşte alkollü içki satın alırken tüketicilerin gözüne çarpabilecek ilk önemli ayrıntılar.

- Şimdi alkol alıyorsunuz mutlaka o bandrolünü sağlam, bandrolünün doğru olup olmadığının bir tane uygulamamızda var GİB BÜİS diye orada yazılan rengini kontrol etmek için yönlendiriyor. Şişenin içerisinde bulanıklıklar, partiküller, toz vs. yabancı madde gibi noktalar şişenin kalitesi, ambalajlamanın uygun olup olmadığı tüketici bunlara bakabilir.

İçkili mekânlarda da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.



Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, yılbaşının yaklaşması ile sahte alkol üretiminin arttığına dikkat çekti.