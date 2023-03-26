Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketilmeli?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, uzun saatler aç ve susuz kalıyor. Bu durumda, sahur ve iftar öğünleri normal şartlardan daha önem kazanıyor çünkü bu öğünlerde doğru beslenmek kişinin sağlıklı oruç tutmasını sağlarken, dengesiz ve kötü beslenmek ise çeşitli mide ve metabolizma sorunlarına yol açabiliyor.

SAHUR VE İFTAR ZAMANI ARASINDA EN AZ 2,5 LİTRE SU TÜKETİLMELİ

Aynı şekilde doğru su tüketimi de kişinin gün boyunca susamasını önlerken, vücudun sıvı dengesini de koruyor. Uzmanlar, sahur ve iftar zamanı arasında en az 2,5 litre su tüketilmesini öneriyor. Ramazan süresi boyunca vücudun sıvı ihtiyacı daha da arttığı için su tüketimi, günlük miktartardan daha fazla olmalıdır.

Sahur ve iftar arasında tüketilen su; metabolizmayı hızlandırıyor ve oruç esnasındaki halsizlik ve yorgunluğun önüne geçiyor. Aynı zamanda kişi, vücudundaki sıvı dengesini koruduğu için daha sağlıklı bir oruç süreci yaşıyor.

Diğer bir yol ise bazı içecekleri sınırlamaktır; çay, kahve, limonata, gazlı içecekler gibi. Bu içeceklerin içerisinde yer alan su miktarı, gerçek anlamda su tüketimi olarak sayılamayacağı gibi vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olacaktır.