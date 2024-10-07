Salgın krizi büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi

Sudan’da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 626’ya yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 21 bin 288’e ulaştığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Salgın krizi büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 626'ya yükseldi
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Yağışlar ve sellerin etkisiyle hızla yayılan kolera salgını, haziran ayından bu yana ülkeyi etkisi altına aldı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolera salgınını resmen ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalıklardan etkilenme riski altında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim’de Sudan’a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderildiğini duyurdu. Ancak savaşın devam ettiği Sudan’da, çöken sağlık sistemi salgınların yayılmasını önleyemiyor ve halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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