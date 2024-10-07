İnşaat işçilerinin kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 4 kişi yaralandı

Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Nailiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta, işçiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan bir kişinin silah kullanması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.