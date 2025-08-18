Sessiz salgın yayılıyor: Uzmanlardan uyarı!

Malatya Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Sedanur Uzunpolat Yayla, yaptığı açıklamada, ekran bağımlılığının önüne geçilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Uzunpolat Yayla, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların hayatımızı kolaylaştıran araçlar olduğunu, ancak aşırı ve kontrolsüz kullanımının fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

FİZİKSEL VE RUHSAL ETKİLER

Uzun süre ekran başında kalmanın obezite, duruş bozuklukları, uyku düzensizlikleri gibi fiziksel sorunlara yol açtığını ifade eden Uzunpolat Yayla, ruhsal açıdan da anksiyete, depresyon, sosyal fobi ve dikkat eksikliği riskini artırdığını söyledi. Özellikle çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığına karşı en savunmasız gruplar olduğunu vurguladı.

EKRAN KULLANIMI DENETLENMELİ

Dr. Uzunpolat Yayla, ailelerin hem kendilerini hem de çocuklarını dijital cihaz kullanımında denetlemesi gerektiğini belirterek, “Ekran kullanımı mutlaka kontrol altına alınmalı. Aileler dijital detoks uygulayarak ekransız zamanlar yaratmalı, özellikle yemek masasında ve ailece geçirilen zamanlarda ekran kullanımından kaçınmalı. Alternatif aktiviteler olarak kitap okuma, açık hava etkinlikleri ve oyunlar teşvik edilmeli” dedi.

SESSİZ SALGIN

Ekran bağımlılığının “modern çağın sessiz salgını” olduğunu belirten Uzunpolat Yayla, toplumun bilinçli hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Unutulmamalıdır ki teknoloji bir araçtır; hayatımızı kolaylaştırmak içindir, yönetmek için değil. Sağlıklı bir dijital denge kurmak için birlikte bilinçli adımlar atmalıyız” diye konuştu.