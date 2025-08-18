Kuraklık ayçiçeğini vurdu, üreticilerden kötü haber geldi: Fiyatlar fırlayacak mı?

Kuraklık nedeniyle birçok bölgede ayçiçek tanelerinde ciddi düşüş gözlemlendi, özellikle bayır alanlarda neredeyse hiç ürün oluşmadı. Türkiye’nin en önemli yağlık bitkilerinden biri olan ayçiçeği, bu yıl adeta “kara sezon” yaşıyor.

Tarlalardan gelen kötü tablo, tüketicilerin gözünü market raflarına çevirmesine neden oldu. Uzmanlar, ayçiçek yağındaki rekolte kaybının fiyatlara doğrudan yansıyacağını belirtiyor. Fırsatçıların şimdiden harekete geçtiğini ifade eden vatandaşlar ise endişeli: “Biliyorduk pahalanacağını, yine aynısını yaşayacağız” yorumunu yapıyor.

DEVLET TEDBİRLERİ MASADA

Geçmişte yumurta ve temel gıda ürünlerinde görülen fiyat artışlarına karşı uygulanan önlemler, ayçiçek yağında da gündeme gelebilir. Ticaret Bakanlığı’nın ihracat yasağı, ithalatın artırılması ve fiyat sınırlamaları gibi adımlar atabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, dış alımların artırılmasıyla fiyatların tamamen kontrolden çıkmasının engellenebileceğini vurguluyor.