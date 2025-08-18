18 Ağustos döviz kuru: Dolar ve Euro ne kadar oldu?

18 Ağustos 2025 itibarıyla döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar ve Euro, küresel piyasalardaki gelişmeler ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları nedeniyle dalgalı seyrediyor.

Güne başlarken döviz kurları şu seviyelerden işlem görüyor:

Dolar/TL: Alış 40,8767 TL – Satış 40,9174 TL

Euro/TL: 47,9300 TL

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dövizdeki dalgalanmanın kısa vadede de devam etmesi bekleniyor.