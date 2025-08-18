Sürücüler dikkat: Karayolları duyurdu bu yollar kapalı olacak!
18 Ağustos 2025 tarihinde yola çıkmayı planlayan sürücüler için Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) güncel yol durumu bültenini yayımladı.
Yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kısmen veya tamamen trafiğe kapalı olacak. Trafikte güvenliğin sağlanabilmesi için işaret ve yönlendirmelere uyulması gerekiyor.
Kandıra Kavşağı – İzmit Doğu Kavşağı (92-99 km): Üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.
Trafik düzenlemesi: Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapalı olacak.
Alternatif güzergah: İzmit Doğu Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yoluna yönlendirilecek.
Çalışma saatleri: 22:00 – 06:00
Diğer kritik yol çalışmaları
Aydın-Denizli Otoyolu (10-11 km): Şev çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit kapalı; ulaşım orta ve sol şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu (Ankara İstikameti 1-4 km, Buğralar Köprüsü): Tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle 28 Temmuz – 4 Kasım 2025 tarihleri arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı; ulaşım İstanbul yönünden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TAG Otoyolu (Nizip Kavşağı – 5-9. Bölge Sınırı, 0-5 km): Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü.
Ankara-Niğde Otoyolu: Ankara istikameti sağ şerit kapalı; trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Amasya-Turhal Yolu (41-48 km): Üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Tokat istikameti üzerinden çift yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize Yolu (9-11 km, Yomra giriş): Kavşak düzenleme çalışması; ulaşım tek şeritten kontrollü.
Bingöl-Solhan Yolu (23-29 km): Üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri Yolu (55-58 km): Yol yapım çalışması; ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü.
Kastamonu-Tosya Yolu (0-46 km): Asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü.
Sürücüler, planladıkları seyahatlerde bu bilgileri göz önünde bulundurarak trafik güvenliğine dikkat etmelidir.