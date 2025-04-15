Skandal iddia: Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret!

Sabah’ın haberine göre, CİMER’e yapılan başvuruda, klinikte “genel kontrol, muayene ve yumurta dondurma” gibi işlemler bahanesiyle genç kadınlara hormon ve yumurta artırıcı ilaçlar gönderildiği belirtildi. İddiaya göre kurye ile ulaştırılan ilaçlar iki hafta boyunca kullandırıldı. Ardından bu kadınlar yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine yönlendirilerek yumurtalarının satışı sağlandı. Kadınlara, elde edilen olgun yumurta başına 20 ila 40 bin lira arasında ödeme teklif edildiği öne sürüldü.

İhbar dilekçesinde, bu işlemlerin klinik ile bağlantılı kişiler tarafından yürütüldüğü, kadınlara işlem sürecinde genetik özelliklerini belirten anketler yaptırıldığı ifade edildi. Bu anketlerde özellikle saç ve göz rengi gibi bilgilerin talep edildiği bildirildi. Ayrıca, doğabilecek çocuklarla ilgili ileride herhangi bir miras hakkı talebinde bulunmamaları için imzalar alındığı ileri sürüldü. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş arası genç kadınların kandırıldığı ve tüm bu işlemlerin Amerika’daki bir şirketle koordineli yürütüldüğü iddia edildi.

"yan etkisi çok fazla, organ kaçakçılığı bu"

İlaçların zararsız olduğu söylense de, kullanıma ilişkin prospektüslerde erken menopoz, felç gibi ciddi yan etkiler olduğu kaydedildi. Dilekçede, “Kandırılan kadınların sağlığı tehlikeye atılıyor. Organ kaçakçılığına zemin hazırlanıyor” ifadeleri yer aldı.

Doktorlar suçlamaları reddetti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri ihbar sonrası kliniğe giderek incelemelerde bulundu. Söz konusu ilacın birkaç hastaya reçete edildiği tespit edildi. Klinik çalışanı doktorlar ise ilaçların yalnızca adet düzensizliği ve benzeri tanılara bağlı olarak verildiğini, iddiaların asılsız olduğunu ve herhangi bir yasa dışı işlem yapılmadığını savundu.

Bakanlık: savunmalar yeterli değil, konu ciddi

Sağlık Bakanlığı, doktorların savunmalarını yetersiz buldu. Reçeteleme yapan iki doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, konunun ciddiyetine dikkat çekerek, gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve suç unsuru tespit edilirse dava açılarak cezai işlem uygulanmasını istedi.

Savcılıktan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.