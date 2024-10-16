Solunum yolu hastalıkları kalp sağlığınızı da etkileyebilir! Prof. Dr. Özlem Esen, grip aşısının önemine dikkati çekti

Havalar serinledi, yaz sıcaklıkları yağmurlu günlere evrildi. Sonbaharın soğukları grip hastalığını da tetikledi.

Gripten korunmak sadece bağışıklık sistemi için değil, kalbiniz için de hayati öneme sahip.

Özellikle soğuk havaların gelmesiyle birlikte vatandaşların grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, aşının yapılmasıyla birlikte 6-8 hafta boyunca gripten korunabilineceğini söyledi.

Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Özlem Esen grip aşısının öneminde dikkat çekti.

Özlem Esen, "Grip aslında tıbbi olarak influenza dediğimiz bir enfeksiyon. İnfluenza ise kalp damar hastalığı olan kalp yetersizliği olan kalp kapak hastalığı olan kişilerde zatürreye ilerleyip bir hastaneye yatışa ve hatta maalesef ölümle bile sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bu dönemde olacağınız grip aşıları ki grip aşılarının içinde H1N1 tipi olan domuz gribine karşı koruyucu antikor oluşturma özelliği de var. Bu hastaneye yatışlarını %50 oranında azaltabilmektedir. Lütfen grip aşısı olmayı ihmal etmeyiniz." dedi.