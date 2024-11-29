TABİP-SEN’den sağlıkta özelleştirme uyarısı: "Devlet acil adım atmalı"

Yenidoğan Çetesinin yaptıkları gün yüzüne çıktı, özel sektörün tahribatları sağlık sistemini yaraladı. Ulusal Kanal'a konuşan TABİP-SEN Başkanı Av. Ahmet Erçek, "Sağlık hizmeti kamu eliyle verilmesi gereken bir hizmettir." dedi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Son 20 yılda sağlık sisteminde yaşanan "Özelleşme" hareketi, devletin asli görevi olan "vatandaşın sağlığını koruma" görevini zedeledi.

Sağlıkta özelleşmeye artık son verilmesi gerektiğini belirten TABİP-SEN Genel Başkanı Av. Ahmet Erçek, hastaneler gelir getirici işyeri olamaz dedi:

"Kamunun sağlık hizmetini özellikle yani özel sektör veya kim olursa olsun yani bu illa yani şahıs vazifesi üzerinden konuşmuyorum yani sermaye son tahlilde Nedir? Para kazanmak adına kurulmuş bir yer değil mi? Özel hastaneye adam, elbette ki hizmette etme gibi kaygıları da olabilir ama son tahlilde bir ticari firma, sermaye şirketi ve bu adamın ana işi kar etmek. Karla sağlığın bir arada gelmesi bile hakikaten yani insanı ürpertiyor. Şu çıkan iddialardan sonra da kesinlikle devletimizin bu noktada çok ciddi adımlar atması lazım."

Türk hekimlerinin karakterini  Yenidoğan Çetesinin oluşturmadığını belirten Erçek, vatandaşlara "hekimlere güvenmekten asla vazgeçmeyin" çağrısı yaptı:

"Şunu net olarak ifade edeyim, vatandaşımız Müsterihus'un devleti Türk doktorları yani Türk hekimleri %99'dan yüksek oranda bu tip işlere ne tevessül ederler ne de bu tip işlere müsaade ederler, müsamaha gösterirler. Vatandaşlarımız doktorlarına güvensin."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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