Tarlusal İlacı Reçeteli mi! Tarlusal Ne Zaman Etki Eder!

Tarlusal ilacı hormon düzensizliği yaşayan kişilerin problemin çözümü için son zamanlarda başvurduğu yöntemlerden biri. Peki tarlusal ilacı reçeteli mi? Tarlusal ne zaman etki eder? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

TARLUSAL KULLANACAKLAR DİKKAT! TARLUSAL İLACI REÇETELİ Mİ!

Tarlusal ilacı tibolon yani progesteron hormonunun sentetik türevini içeren bir ilaçtır. Adet düzensizliği, adet geciktirme, adet söktürme, endometriozis, menopoz sonrası yaşanan hormonal düzensizliklerin tedavisi gibi çeşitli tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır.

Adet düzensizliği, adet kanamasının normalden daha çok veya daha az olması ya da normalden daha uzun veya daha kısa sürmesi gibi durumları çözmek için tarlusal kullanılabilir. Tarlusal adet kanamasını geciktirmek için için de kullanılabilir bunun için adet başlangıcından yaklaşık 3-5 gün önce kullanılmaya başlanır. Adet söktürme için de kullanılabilen tarlusalın, bu amaçla kullanımında adet başlangıcından 11-12 gün önce kullanılması gerekir. Ancak tarlusal ilacı ihtiyaç duyan herkesin alabileceği bir ilaç mıdır? Tarlusal ilacı reçeteli mi sorusunun cevabı aşağıda!

TARLUSAL İLACI İÇİN REÇETE GEREKLİ Mİ!

Tarlusal, karaciğer hasarı, kolesterol seviyesinde artış, kan pıhtılaşması ve meme kanseri gibi ciddi yan etkilere sebep olabildiğinden doktor kontrolünde kullanılması gereken bir ilaçtır. Türkiye'de Tarlusal ilacı yalnızca doktor reçetesi ile eczanelerden satın alınabilmekte, aksi takdirde reçetesiz tarlusal alımı yasa dışıdır. Bu ilacı kullanmadan önce uzman bir doktora danışıp ilacın size uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve doktor reçetesi yazılması gereklidir. Bu sayede ciddi yan etki görülme ihtimali azaltılmış olur.

TARLUSAL İLACI NE ZAMAN ETKİ EDER!

Tarlusal ilacının etki etme süresi kişiden kişiye değişmektedir. Ancak genellikle adet söktürme amacıyla kullanıldığında etkisi, ilaca başlanmasından 10-12 gün sonra görülmeye başlanır. Bazı kadınlarda ilacın kullanımından birkaç sonra da etki ettiği görülmüştür.

TARLUSAL İLACI YAN ETKİLERİ!

Tarlusal ilacı ciddi yan etkileri bulunan bir ilaçtır özellikle Karaciğer hastalığı olan, Kolesterol seviyelerinde yükseklik yaşayan, meme kanseri olan, kan pıhtılaşma riski taşıyan, emzirme ve gebelik döneminde olan ve endometriyal kanser kişiler için uygun olmayan bir ilaçtır. İşte tarlusal ilacın yan etkileri: