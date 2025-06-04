Tehlikeli gıda listesine yeni ürün: Yasaklı boya içeren yağ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 28 Mayıs’ta eklenen bir ürün dikkat çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tehlikeli gıda listesine yeni ürün: Yasaklı boya içeren yağ
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine 28 Mayıs’ta eklenen bir ürün dikkat çekti.

Listede yer alan bitkisel karışım yağda, mevzuata aykırı olarak gıdalarda kullanımı yasaklanan bir boya maddesinin tespit edildiği açıklandı. Uzmanlar, bu tür maddelerin halk sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

Tehlikeli gıda listesine yeni ürün: Yasaklı boya içeren yağ - Resim : 1

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