Trafik gürültüsü o hastalığa yol açabilir

"Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, trafik gürültüsü hipertansiyona neden oluyor. Trafik gürültüsünün hipertansiyona neden olduğu belirlendi. Yapılan bir araştırma, trafik gürültüsünün hipertansiyona yol açabileceğini ortaya koydu.

Biobank adlı biyomedikal veri tabanından sağlanan verilerin ele alındığı araştırmada, yollardaki trafik gürültüsünün ölçümünde, verileri incelenen kişilerin yerleşim yerleri ve modelleme aracı olarak kullanılan Genel Gürültü Değerlendirme Metodu kullanıldı.

HİPERTANSİYON GÖRÜLME OLASILIĞI ARTTIĞI SONUÇLANDI

Hipertansiyon şikayeti olmayan 40 ila 69 yaşlarındaki 246 bin 447 kişinin verilerinin 8 yıldan uzun bir süre takip edildiği araştırmada, işlek ve gürültülü yollara yakın yaşayanlarda hipertansiyon görülme olasılığının arttığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, trafik gürültüsüne maruz kalmanın birincil hipertansiyon riskini artırabildiği ve gürültünün dozu arttıkça hastalık riskinin de arttığı belirlendi.