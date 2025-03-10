Tüberküloz alarmı: Salgın yayılmaya devam ediyor

ABD’nin Kansas eyaletinde Ocak 2024’te başlayan tüberküloz (TB) salgını yayılmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tüberküloz alarmı: Salgın yayılmaya devam ediyor
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 Yetkililer, 147 kişiye TB teşhisi konulduğunu, bunlardan 67’sinin hastalığı aktif geçirdiğini, kalan 80 kişinin ise enfeksiyon taşımasına rağmen semptomsuz olduğunu açıkladı. Salgın nedeniyle şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

tüberküloz nasıl bulaşıyor?

Tüberküloz, hasta kişilerin öksürmesi, konuşması veya nefes almasıyla havaya yayılan mikroskobik damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Nadir durumlarda pastörize edilmemiş süt ürünleriyle veya tıbbi işlemler (kemik grefti gibi) sırasında da bulaşma riski bulunuyor. Kansas’taki salgının kesin kaynağı henüz belirlenemedi ancak düşük gelirli bölgelerde yayılımın daha fazla olduğu belirtiliyor.

küresel çapta tüberküloz artışı

Bilim insanlarına göre, Covid-19 pandemisi tüberküloz vakalarının küresel ölçekte artmasına neden oldu. 2020-2023 yılları arasında TB vakaları %4,6 yükselirken, ABD’de yalnızca 2022-2023 arasında %15’lik bir artış yaşandı. Pandemi sırasında hastaların sağlık hizmetlerine erişiminin kısıtlanması, erken teşhisin gecikmesine ve tedavilerin aksamasına yol açtı. Ayrıca tüberküloz ilaçlarındaki tedarik sorunları da artışın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

uzmanlar uyarıyor: erken teşhis hayati önem taşıyor

Uzmanlar, tüberkülozun halen küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve semptomsuz bireylerin hastalığı yıllarca taşıyabileceğini vurguluyor. Bu nedenle erken teşhis, tarama programları ve toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

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