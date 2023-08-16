Tüp bebek yöntemi nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl olur?

Tüp bebek, doğurganlık sorunları yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olmasını sağlayan bir yardımcı üreme tekniğidir. Bu yöntemde, kadının yumurtaları ve erkeğin spermleri laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenme sağlanır, ardından oluşan embriyo(embriyolar) rahme transfer edilir. Bu yöntem, çeşitli doğurganlık sorunları yaşayan ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için etkili bir çözümdür.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Yumurta Üretiminin Uyarılması: Kadının yumurtalıkları uyarmak amacıyla hormon tedavisi uygulanır. Yumurtaların olgunlaşması ve çatlaması için gereken hormonlar takviye edilir.

Yumurta Toplanması: Uygun zaman geldiğinde, yumurtalar ultrason yardımıyla toplanır. Bu işlem yaklaşık 12-30 dakika sürer ve hafif bir anestezi uygulanabilir.

Sperm Toplanması: Erkekten sperm örneği alınır ve laboratuvarda işlenir.

Döllenme: Yumurtalar ve sperm laboratuvarda bir araya getirilir. Klasik IVF yönteminde döllenme doğal yolla gerçekleşirken, ICSI yönteminde ise tek bir sperm yumurtaya enjekte edilir.

Embriyo Transferi: Döllenmiş yumurtaların (embriyoların) en sağlıklıları seçilerek anne adayının rahmine transferi yapılır.

Gebelik Testi: Embriyo transferinden yaklaşık iki hafta sonra gebelik testi uygulanır. Eğer test pozitif çıkarsa, yaklaşık 10 gün sonra ultrason kontrolü ile gebelik kesesi görüntülenir.



