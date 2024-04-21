Türkiye'de diyabet tırmanıyor

Türkiye, Avrupa’da en yüksek orana sahip ülke durumunda. 2045 yılında tüm dünyada en fazla diyabetli kişi nüfusuna sahip onuncu ülke olacağı öngörülüyor. Uzmanlar uyarıyor. İşte yapılması gerekenler…

Diyabetli sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada 20 ile 79 yaşları arasında 537 milyon kişi diyabet ile yaşıyor. Bu rakam katlanarak artıyor. Ülkemizde de diyabetli hasta sayısında önlenemez bir artış var.

Diyabet, kan şekeri yüksekliği ile seyreden ve bunun sonucu başta kalp, beyin, böbrek, göz, sinir sistemi olmak üzere tüm vücutta akut ve kronik hasara yol açan önemli bir hastalık. Bu uzuv kaybına kadar gidiyor.

Hem hasta sayısının fazlalığı hem de yarattığı büyük ve küçük damarların uğradığı zararlardan kaynaklanan sağlık problemleri ve ölümler, diyabetin önemli bir sağlık sorunu olmasının nedenleri arasında.

Önceliğin obezite ve diyabetin önlenmesi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu aşamalı sürece dikkat çekiyor.

Takip ve tedavi süreci içinde diyabetten kaynaklı hasarların taranması ve önlenmesi gerekiyor.