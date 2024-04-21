DEM'li başkandan skandal: "Amed Kürdistan'ın başkentidir"

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun, Diyarbakır’ın Kürdistan’ın başkenti olduğunu söyledi. Hatun'un seçim dönemine ait konuşmaları ortaya çıktı. Hatun "Amed Kürdistan'ın başkentidir" dedi. Öcalan'ın cezaevi koşullarına tepki gösteren Doğan Hatun, "yöneticiliği Sur'daki hendeklerde öğrendim" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kürdistan'ın başkenti olduğunu söyledi. Öcalan'ı serbest bırakılmasını istedi. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun'un 24 Ocak'taki konuşması ortaya çıktı. Hatun, "Diyarbakır Kürdistan'ın başkentidir" dedi.



Aday tanıtım toplantısında konuşan Doğan Hatun, Diyarbakır için skandal ifadeler kullandı. Kütçe yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın Kürdistan'ın başkenti olduğunu öne sürdü.



Diyarbakır'da "Kandil’in adamı" olarak bilinen Hatun, Öcalan'ın cezaevi koşullarına tepki gösterdi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığını Ayşe Serra Bucak Küçük ile paylaşan Doğan Hatun, yöneticiliği de Sur’da hendek mücadelesinde öğrendiğini söyledi. Hatun, "Sur ilçesinde çatışma vardı. Daha yöneticilik nedir bilmiyorduk ve yöneticiliği öğrendik" dedi.



DEM Partili belediye yönetimin son vukuatında da yine Türk bayrağını hedef almak oldu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki Türk bayrağı kaldırıldı.