Türkiye'nin En Şifa Dolu Balı Bin 500 TL'den Satılıyor! Adını Duyan "Bu Ne?" Diyor

Türkiye'de son yıllarda popüler olan en şifa dolu balı cep yakıyor! Satıcısının yüzünü güldüren alıcısının ise karaciğerini temizleyen bal için mutfağınızda yer açın. Adını duyan "bu nedir" diyor resmen!

Türkiye'nin En Şifa Dolu Balı Bin 500 TL'den Satılıyor! Adını Duyan "Bu Ne?" Diyor

Türkiye'nin en sağlıklı ballarından biri olarak kabul edilen lavanta balının kilosu bin 500  TL'den satılıyor. Çok pahalı olmasına rağmen alınan lavanta balının şifası kilosunu ört bas ediyor. Karaciğeri temizlemeden kan basıncını düzenlemeye kadar faydası olan lavanta balı hakkında merak edilenleri gelin beraber inceleyelim!

Türkiye'nin En Şifa Dolu Balı Bin 500 TL'den Satılıyor!

Lavanta balı adeta kokusuyla sizi etkisi altına alıyor. Lavanta tarlalarına bırakılan ve bu civara yakın yerleri kurulan arılar tarafından üretiliyor. Lavanta balı yüksek oranda antioksidan içermenin yanı sıra E vitaminine de sahip. Aslına ülkemizde uzun yıllardır üretilen ama sıklıkla ihraç edilen lavanta balı, son yıllarda tüketim konusunda ilgi odağı haline geldi.  

Lavanta balı

Sık sık mide sorunları yaşayan kişilerin doğal ilacı olan lavanta balı, birçok sağlık sorununa şifa olarak görülür. Özellikle depresyon ve anksiyeti yaşayan kişiler için lavanta balı önerilir. Sinirleri yatıştırarak beynin fonksiyonel işlevselliğini düzeltir. Hücre dokularını koruyarak genç kalınmasını ve kırışıklıkları önler. Antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan lavanta balı kış aylarında grip nezle sorunlarına iyi gelir. 

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