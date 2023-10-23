Uçuğu Olanlar Dikkat! Uçuk Neden Oluşur? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Uçuk, zaman zaman hepimizin yaşadığı büyük bir problem. Bazen haftalar süren uçuk, tedavi süreci uzun süren bir hastalıktır. Dışarıdan aldığımız uçuk kremleri, uçukları tedavi etmede bazen yetersiz kalabilir. Bunun sonucunda ise doğal tedavi yöntemlerine başvururuz. Peki, uçuk tedavisinin doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Uçuğun doğal tedavi yöntemleri detaylarıyla birlikte yazımızda!

Uçuk Nedir?

Uçuk, Herpes simplex virüsünün deri üzerinden bulaşması sonucu ağız içi ve çevresi, burun bölgesinde oluşabilen içi sıvı dolu baloncuklu yaralardır. Herpes virüsünün sadece ağız bölgesinde değil genital, göz, beyin gibi organlara yerleşebilen türleri de mevcuttur. Uçağa neden olan bu virüs vücuda girdikten sonra ömür boyu vücutta kalır. Bağışıklık sistemi zayıfladıkça ise kendini gösterir. Kalıcı bir tedavisi yoktur ve sık sık tekrarlanır. Uçuk, bulaşıcı bir enfeksiyon çeşididir. Uçuk dönemlerinde bebeklerden ve çocuklardan uzak durmalı temastan kaçınmalısınız.

Uçuk Neden Oluşur?

Yorgunluk, stres veya hormonal değişiklikler bir tetikleyici olarak virüsü harekete geçirerek, uçuğun ortaya çıkmasına neden olur. Kişiye bir kez bulaşan bu virüs belirti vermeden vücutta kalabildiği gibi, ileri dönemlerde tekrar eden enfeksiyonlarla da ortaya çıkabilir. Ayrıca uçuğun oluşumunda çeşitli bilinçaltı sebepleri de vardır. Dile getirilmemiş şikâyetler, içine atmak, karamsarlık, kendini dipte hissetmek, derine gömülen yaslar ve kendini çaresiz hissetmek bunlardan bazılarıdır.

Uçuğa neden olan etkenler;

Stres ve yorgunluk

Hormonal değişiklikler

Travma

Güneş maruziyeti

Regl dönemleri

Ateş

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Dudakta tahriş ya da kuruluk

Çeşitli vitamin eksiklikleri

Uçuğun Doğal Tedavi Yöntemleri

Süt tedavisi: Süt tedavisi uçuk yeni çıkmaya başladığında oldukça işinize yarayacaktır. Süt, uçuğun daha hızlı iyileşmesini sağlar. Soğuk sütünüzü pamuğa dökün ve uçuğun üzerinde birkaç dakika bekletin. Nane yağı: Nane yağı, içindeki antiviral bileşenler sayesinde uçuğu geçirmede oldukça etkilidir. Uçuk çıkacağını anladığınızda kulak çubuğuna bir iki damla nane yağı damlatın ve uçuk çıkan bölgeye sürün. Domates ve aloe vera: Domatesin ve aloe veranın içeriğindeki bileşenler cildimize çok yararlıdır. Uçuklu bölgeye domates suyu ve aloe vera uygulamak uçuğun hızlı bir şekilde kurumasına ve iyileşmesine yardımcı olur. Siyah çay: Uçuğun üzerine bir siyah çay poşeti koyun ve birkaç dakika boyunca orada tutun. Siyah çay, ağrıyı azaltacak ve kabarıklığın iyileşmesine yardımcı olacaktır.

Uçuk tedavisinde kullanılan diğer doğal yöntemler;