Uşak Belediyesi'nden vatandaşlara yardım eli! Çölyak hastaları unutulmuyor

Uşak Belediyesi’nin sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalarına yönelik glütensiz ve düşük proteinli un yardımı sürüyor.

Uşak Belediyesi'nden vatandaşlara yardım eli! Çölyak hastaları unutulmuyor
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Uşak Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

Uşak Belediyesi'nden vatandaşlara yardım eli! Çölyak hastaları unutulmuyor - Resim : 1

ÇÖLYAK HASTALARI UNUTULMUYOR!

Glüten içeren besinlere alerjisi olan Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalarını yalnız bırakmayarak ihtiyaç duyulan glutensiz ve düşük proteinli un yardımına devam ediyor. Öte yandan gluten içermeyen ve düşük proteinli un yardımları ihtiyaç duyulan vatandaşlara belli periyodlarla dağıtılmaya devam edilecek.

Uşak Belediyesi'nden vatandaşlara yardım eli! Çölyak hastaları unutulmuyor - Resim : 2

Uşak Belediyesi'nden vatandaşlara yardım eli! Çölyak hastaları unutulmuyor - Resim : 3

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