Uyku İlaçlarına Son! Geceleri Uyuyamıyorsanız Dikkat!

Vücudumuzun nasıl yemeğe, suya, nefes almaya ihtiyacı varsa aynı şekilde uykuya da o kadar ihtiyacı vardır. Uyku vücudun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca uykunun vücutta çok önemli işlevleri vardır. Rahat ve kaliteli bir uyku, gün içerisinde daha sağlıklı, daha enerjik ve daha keyifli olmamızı sağlayacak önemli faktörler arasındadır. Uyku uyumadan yaşamak mümkün değildir. Bir insan günde ortalama 7-8 saat uyumalıdır. 7-8 saat uyuyan yetişkin bir insan, ömrünün üçte birini uykuda geçiriyor demektir. Yeterli miktarda uyunan uyku, insan vücudunun daha dinç kalmasını, sağlığını korumasını ve gün içerisindeki işlevlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemlidir. Uykusuzluk vücudumuzun tüm fonksiyonlarını olumsuz etkileyerek yaşam kalitemizin düşmesine neden olur. Bundan dolayı yeterli miktarda alınan uyku vücudun dengesi ve sağlığı için vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Hastalıkların Habercisi Uykusuzluk!

Uykuda, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak bir rahatlama söz konusudur. Uyku, fiziksel ve ruhsal dinlenmeyi sağlayarak zihinsel fonksiyonların yenilenmesini sağlar. Düzenli uyku, hem beden sağlığınız hem de ruh sağlığınız için oldukça önemlidir. Düzensiz uyku ve uykusuzluk problemi ise vücutta sağlığın bozulmasına yol açarak çeşitli hastalıklara sebebiyet verir. Uykusuzluk, uykuya dalmada güçlük çekme, uykuya devam etmede güçlük çekme, uykuya tam adapte olamama ve uyku esnasında sık sık uyanma haliyle ortaya çıkan ciddi bir bozukluktur. Zaman zaman hepimiz uyku problemi yaşayabiliriz. Uyku problemi kısa süreli olmakla birlikte kronik bir hastalığa da dönüşebilmektedir. İnsan sağlığı için kaliteli bir uyku olmazsa olmazlar arasındadır. Uykusuzluk iş hayatınızı, sosyal yaşantınızı ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Uyku problemi yaşayan insanlar daha depresif ve agresif olabilir. Bu uykusuzluğun getirdiği olumsuzluklar arasındadır. Fakat yeterli miktarda uyunan uyku, insan vücuduna enerji katarak daha sağlıklı ve dinç bir etki yaratır. Peki, uykusuzlukla nasıl baş edebiliriz? Sizlere uyku problemi yaşayanların faydalanabileceği muhteşem bir şifalı tarifle geldik. Bu tarif sayesinde uyku ilaçlarınızı çöpe atacaksınız. İşte uyumayanı bile uyutan şifalı tarif…

Şifalı Uyku Çayı

Malzemeler;

1 su bardağı su

2 tane yıldız anason

1 tatlı kaşığı limon melisa otu

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı;