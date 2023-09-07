Uyuz vakalarında korkutan artış! O parazit uyuza sebep oluyor

Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘ihmal edilmiş tropikal hastalık’ olarak tanımladığı ve hem dünyada hem ülkemizde pandemi sonrası artış yaşanan uyuz hastalığının halen varlığını sürdürdüğü açıklandı. Türkiye’de pandemi sonrası uyuzun görülme oranının yüzde 50 arttığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yürekli, şunları ifade etti:

- Skabiyes uyuz hastalığı senkoptes skabiyes adı verilen bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit insan vücuduna girdiği an, insan avcuna girdiği an hemen tünel kazmaya başlıyor. Tünel kazarak evini inşa ediyor ve buraya yumurtalarını bırakarak çoğalmaya devam ediyor. Tedavi edilmedikçe de hasta kaşınmaya devam ediyor ve özellikle gece artan sıcakla artan kaşıntıdan çok muzdarip hale geliyor. Ailede bir kişi uyuz olduğu zaman çevresine de bunu bulaştırıyor. En önemli konu aslında bu tedavide. Çünkü biz tedavi verdiğimiz zaman aile bireyinin de tedavi olması gerektiğini söylüyoruz. Uyuz hastalığı kişiye bulaşınca kaşıntısı 3 hafta sonra çıkıyor.

“UYUZ HASTALIK VAKASI PANDEMİDE DAHA ÇOK ARTTI”

“Uyuz hastalığının 2018’in son çeyreğinde artığını görüyoruz" diyen Doç. Dr. Yürekli, şunları belirtti: