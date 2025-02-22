Uzmandan kalp hastalarına kış uyarısı: Soğuk hava, riskleri artırıyor!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl dünya genelinde yaklaşık 18 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, kalp hastalıklarının, Türkiye'deki en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıktığını ifade ederek "Ne yazık ki bu sayı her geçen gün daha da artış gösteriyor. Özellikle şu günler kalp hastaları için daha riskli. Kalp hastalığı açısından yüksek tansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği ya da kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde artış görülebiliyor. Bu nedenle de soğuk havada özellikle kalp hastalarının daha çok dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Kutlu, soğuk havalarda vücudun ısı dengesini koruyabilmek için bazı düzenleme mekanizmalarının devreye girdiğini açıkladı. Bu mekanizmaların en önemlisinin cildin kan dolaşımının büzüşmesi olduğuna değinen Kutlu, "Soğuk hava, vücudun ısısını korumaya çalışırken cilt kan damarlarını daraltır. Bu da kalbin daha fazla kan pompalamasına yol açar," ifadelerini kullandı.

Kalbin bu ekstra yükle daha hızlı çalışmaya başladığını belirten Prof. Dr. Kutlu, bunun sonucunda kalp hızının ve kan basıncının arttığını belirtti. "Sağlıklı bireyler için bu değişiklikler genellikle herhangi bir problem oluşturmaz. Ancak, kalp hastaları için bu durum daha ciddi riskler doğurabilir," dedi.

KALP DAMARLARINDA BÜZÜŞME RİSKİ VAR

Soğuk havanın etkisiyle, kalp damarlarında büzüşme meydana gelebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kutlu, bu durumun koroner arter hastalığı bulunan kişilerde damar daralmasını arttırabileceğini söyledi. Bu da göğüs ağrısı (anjina) gibi şikayetlere yol açabilir. "Koroner arter hastalığı olan kişilerde damarların daralması kalp krizi riski oluşturabilir. Bu nedenle soğuk havalarda dikkatli olunması, kalp hastalıklarını tetikleyebilecek durumlardan kaçınılması çok önemlidir."

Prof. Dr. Kutlu, kış aylarında kalp hastalarının özellikle dışarıda uzun süre kalmamaları, aşırı soğuk havalarda egzersiz yapmamaları ve rüzgardan korunmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte enfeksiyon riskinin de arttığını vurguladı. Bu durumun kalp sağlığını daha da zorlayabileceğini ifade etti.

Kalp hastalarına grip, özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara da zatürre aşısı olmalarını tavsiye eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Kışın hem soğuğun etkisi hem de hareketsizlik sonucunda kilo alımı olabiliyor ve bunların hepsi hastaları olumsuz etkileyebiliyor. Onun için kalp hastalarının egzersizlerini aksatmaması önemli ancak çok soğuk havalarda ve özellikle rüzgara karşı yürümemeleri lazım. Çok uzun saatler dışarıda olmamalılar. Koroner arter hastaları için özellikle söylüyorum, rüzgarla ya da soğukla birlikte kalp damarlarında büzüşmeler, daralma olabilir. Bu normal insanları etkilemezken kalp hastalarında artı risk getirebilir. Buna dikkat etmelerini öneriyorum."

Tansiyon hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmasının, tansiyon takiplerini biraz daha sık yaptırmasının faydalı olacağını anlatan Kutlu, "Aynı şekilde uyku düzenlerine dikkat etmeleri önemli. Kışın, yaz aylarında olduğu kadar D vitamininden faydalanamıyoruz. Bu nedenle de kış döneminde D vitamini takviyeleri alabiliriz ya da enfeksiyondan korunmak için kış çaylarından tüketebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kutlu, kalp hastalarına ayrıca, grip ve benzeri hastalıklara karşı önlem alarak, sağlıklı beslenmelerini, düzenli egzersiz yapmalarını ve doktora başvurmalarını tavsiye etti.